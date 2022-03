Sciences : Les journées sont de plus en plus longues sur Terre

Une étude britannique a démontré que la planète bleue ralentissait et que du même coup les jours étaient plus longs. Un phénomène toutefois imperceptible pour les hommes.

Les journées sur la Terre sont de plus en plus longues, mais nous avons peu de chances de nous en rendre compte: il faudra attendre environ 3,3 millions d'années pour gagner... une minute, selon une étude publiée mercredi dans Proceedings A de la Royal Society britannique. À très long terme, la planète bleue a tendance à ralentir, en raison de l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil, responsable des marées. Elle est aussi sensible à divers aléas liés aux mouvements atmosphériques, aux variations des calottes glaciaires, aux séismes...