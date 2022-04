Football : Les jours de Pochettino au PSG semblent comptés

Toujours contesté malgré le titre de champion, l'entraîneur Mauricio Pochettino pourrait partir dès cet été du Paris SG. L'Italien Antonio Conte serait intéressé par le poste…

Zidane, Conte...

«C'est vrai que ça a été une saison lourde, surtout les derniers mois. Lourde pour tout le monde et tout le monde a souffert un peu de ça», a reconnu samedi, le directeur sportif Leonardo. «On va parler avec tout le monde, pas seulement avec l'entraîneur mais aussi les joueurs, pour clarifier des situations et décider de la stratégie. C'est un discours général», a poursuivi le dirigeant.

Incapable de faire briller ensemble ses superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, critiqué pour ses choix tactiques ou sa communication, Pochettino a le profil parfait de fusible. Il semble de plus isolé, après les propos de Leonardo qui ne l'a pas confirmé pour la saison prochaine, rappelant un peu la situation de son prédécesseur Thomas Tuchel, limogé en décembre 2020.

En fonction de Mbappé

L'Argentin (50 ans), lui, assure qu'il ne veut pas quitter le navire, et défend son bilan: «Trois titres (avec le Trophée des champions et la Coupe de France en 2021, NDLR) dans les 18 derniers mois, dans ces circonstances, cela me fait plaisir». «Les attentes et le désir sont toujours de faire au mieux, et nous avons toujours intacte cette volonté de revanche», a-t-il assené, mi-avril.