Les jumeaux Pitt-Jolie pourraient naître en France

Le couple le plus glamour d'Hollywood séjourne actuellement à Saint-Jean Cap Ferrat et pourrait y rester jusqu'à la venue de l'heureux événement.

"C'est une maison de campagne à couper le souffle avec vue sur la Méditerranée et ils ont douze personnes pour s'occuper d'eux et satisfaire à leurs besoins à tous moments", affirme le site belge 7sur7.be. "Ils y étaient déjà venus auparavant, ils aiment beaucoup cette maison, c'est très privé et personne ne peut les voir. Ils aiment la France et comptent rester ici jusqu'à la naissance des bébés. Angie songe accoucher dans un hôpital marseillais", poursuit le site belge.