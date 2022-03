Les jumeaux qui déchaînent l’Angleterre

John et

Edward Grimes ont 18

ans. Ils sont devenus des stars en un mois de participation à «X

Factor». Un phénomène!

Il est vrai que lorsqu’on regarde leurs performances depuis un mois, John et Edward ont davantage l’air d’«entertainers» que de chanteurs. Mais à chaque fois qu’ils se produisent sur le plateau, la salle s’électrise. Constatez-le avec la vidéo de leur dernière performance en ligne: à la fin de leur chanson («Ghostbusters»), le public est partagé entre hurlements et huées. Tellement que le jury a de la peine à s’exprimer.

«On reçoit des mails injurieux et des lettres vicieuses, ont-ils dit dimanche au Sunday Mirror. Sur Internet, on nous traite de m... On n’en dort plus. Cela tourne dans nos têtes. Le plus dur, c’est pour notre famille. Il faut arrêter de nous haïr. On ne mérite pas ça!».