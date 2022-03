Justice : Les Karabatic pourront-ils bientôt rejouer?

Le parquet de la cour d'appel de Montpellier a requis mardi le maintien du contrôle judiciaire de Nikola Karabatic, de son frère et de trois autres joueurs. Un contrôle qui les empêche d'exercer leur métier.

Nikola Karabatic, dont le contrôle judiciaire lui interdit de pratiquer son métier de handballeur, a demandé quant à lui la levée de cette mesure, estimant qu'elle n'était pas justifiée puisqu'il n'a pas parié, pas joué le match présumé truqué contre Cesson en mai dernier, et donc pas triché. Nikola Karabatic et son frère Luka, soudés autour de leurs compagnes Géraldine Pillet et Jennifer Priez, étaient arrivés à la cour d'appel accompagnés de leur avocat, Jean-Robert Phung, dans la matinée. Les jeunes femmes ont également interjeté appel, souhaitant obtenir des magistrats un allègement de la caution qu'elles doivent verser, de respectivement 13 000 euros et 4 400 euros.