NBA : Les Lakers dégringolent, Giannis envoie Embiid au tapis

La soirée NBA a été marquée par une nouvelle défaite des Lakers, qui voient s'éloigner leurs chances de disputer les barrages d'accession aux play-offs.

Rien ne va plus pour les Lakers, qui ont encaissé une humiliante défaite --la troisième d'affilée-- 128-110 à Dallas. Sans LeBron James et Anthony Davis, tous les deux blessés, les Angelenos n'ont rien pu faire face à Luka Doncic (34 points, 12 rebonds, 12 passes) et ses partenaires.

Giannis Antetokounmpo a été déterminant dans la victoire des Bucks 118-116 à Philadelphie mardi dans le duel au sommet à l'Est. Le «Greek Freak» a pris le dessus sur Joel Embiid: Quarante points, 14 rebonds et six passes décisives pour la star des Bucks, contre 29 points, 14 rebonds et 7 passes pour le pivot des Sixers. Mais la différence s'est surtout faite dans les derniers instants de la rencontre, avec ce contre du Grec sur le Camerounais, qui a offert la victoire aux siens.