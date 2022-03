Les Lakers relèvent la tête

Kobe Bryant et ses coéquipiers ont humilié Houston de quarante points (118-78) mardi, prenant ainsi une option sur la qualification en finale de la Conférence Ouest des plau-offs.

Kobe Bryant n'a eu besoin que de trois quarts temps pour inscrire 26 points, emmenant avec lui cinq autres joueurs à plus de dix points (Pau Gasol 16, Andrew Bynum 14, Trevor Ariza 13, Jordan Farmar 12, Lamar Odom et Josh Powell 10), et l'équipe de Phil Jackson a remis en place tout ce qu'elle avait oublié de faire dimanche: défense, harcèlement de l'adversaire, rebonds.