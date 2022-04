NBA : Les Lakers virent leur coach Frank Vogel

L'équipe de Los Angeles, éliminée de NBA au terme de la saison régulière, a annoncé lundi le limogeage de son entraîneur, qui avait été champion en 2020.

«Un grand entraîneur»

Mais ce «Big 3» n'a pas été épargné par les blessures et a rarement été aligné ensemble (seulement 21 matches). Autre point faible des Lakers 2021-22, leur défense, l'une des plus poreuses de NBA, avec 115,1 points concédés par match. Les spéculations sur l'avenir de Vogel s'étaient intensifiées après le dernier match de saison régulière de l'équipe, remporté (146-141) sur le parquet des Denver Nuggets dimanche, le média sportif ESPN rapportant que le coach serait licencié.

L'intéressé avait aussitôt balayé les rumeurs, ajoutant toutefois qu'il ignorait le sort qui lui serait réservé par les Lakers. Le couperet est donc tombé lundi en milieu d'après-midi. «Nous tous, ici, souhaitons à Frank et à sa merveilleuse famille tout le meilleur pour l'avenir», a déclaré Pelinka, également vice-président des opérations basket-ball de la franchise Pourpre et Or. «Frank est un grand entraîneur et un homme bon. Nous lui serons à jamais reconnaissants du travail qu'il a accompli pour nous guider vers le titre NBA 2019-20», a-t-il poursuivi.