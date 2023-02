Manucure: Les lampes UV qui sèchent le vernis sont-elles dangereuses?

«Nous avons appris que le mannequin Karolina Jasko, Miss Illinois 2018, aux États-Unis, a développé un type de cancer rare sur l’ongle et qu’elle a déclaré que ce cancer était apparu suite à l’utilisation fréquente de vernis à ongles en gel. Nous avons donc décidé d’étudier les machines à UV utilisées dans les salons de manucure», explique Maria Zhivagui au magazine français Sciences et Avenir.

Elle est l’auteure d’une étude publiée dans la revue Nature qui montre les liens entre les mélanomes et l’exposition aux lampes UV dans les bars à ongles. En effet, les rayons ultraviolets des solariums et du soleil sont déjà connus pour accélérer le vieillissement de la peau. Mais qu’en est-il des lampes UV utilisées pour fixer les vernis semi-permanents et le gel sur les ongles?