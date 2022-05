Football : Les larmes de Mourinho au coup de sifflet final

Le technicien portugais n'a pu retenir son émotion, jeudi, au moment où l'AS Rome décrochait son billet pour la finale de la Ligue Europa Conférence.

«The Special One» a gagné des tas de titres et de trophées (dont deux Ligues des champions avec Porto et l'Inter) mais depuis son licenciement de Manchester United (avec lequel il a remporté deux titres et une Ligue Europa), les temps sont un peu plus compliqués. Le Portugais est passé par Tottenham, avant de retrouver la Serie A avec l'AS Rome en début de saison.