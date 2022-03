Mourinho et Materazzi : Les larmes des «durs» font un carton

Une vidéo montrant Marco Materazzi et Jose Mourinho, s'étreignant, en larmes est déjà devenue un hit quelques heures après sa mise en ligne.

Postée sur la plupart des grands sites de partage en ligne sur le web, la vidéo jusqu'ici inédite et qui dure un peu plus d'une minute, montre l'entraîneur portugais s'engouffrant dans une voiture afin de quitter le stade après le succès de l'Inter en Ligue des Champions. Seulement quelques mètres plus loin, le véhicule s'arrête et «Mou» en sort aussitôt pour retrouver «Matrix», seul et appuyé contre un mur à quelques mètres du bus des joueurs de l'Inter.