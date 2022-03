Sous le joug des talibans : Les larmes des jeunes Afghanes privées d'école

Le cœur brisé après avoir espéré, des milliers de filles sont rentrées chez elles mercredi, après avoir passé seulement quelques heures dans leurs écoles subitement refermés par les talibans.

L'annonce a été faite alors que de nombreuses élèves étaient déjà revenues en cours dans le secondaire, pour la première fois depuis août dernier quand les fondamentalistes islamistes ont pris le pouvoir dans la capitale Kaboul et fortement restreint les droits des femmes à l'éducation et au travail. Le ministère de l'Éducation n'a fourni aucune explication claire, alors même que les responsables ont organisé une cérémonie dans la capitale pour marquer le début de la nouvelle année scolaire.

«En Afghanistan, surtout dans les villages, les mentalités ne sont pas prêtes», a déclaré à la presse le porte-parole Aziz Ahmad Rayan. «Nous avons certaines restrictions culturelles (...) mais les principaux porte-parole de l'Émirat islamique offriront de meilleures clarifications», a-t-il ajouté. Selon une source talibane interrogée par l'AFP, la décision serait intervenue après une réunion mardi soir de hauts responsables, dans la ville de Kandahar (Sud), berceau et centre de pouvoir de fait du mouvement islamiste fondamentaliste.

«J'ai vu mes élèves pleurer»

À Kaboul, au lycée Zarghona, des filles dépitées ont refermé leurs livres et repris leurs sacs, en larmes, après l'interruption des cours par les enseignantes. «J'ai vu mes élèves pleurer et hésiter à quitter le cours. C'est très douloureux de voir vos élèves pleurer», se désolait auprès de l'AFP Palwasha, enseignante à l'école de filles Omara Khan, également dans la capitale.

La représentante spéciale de l'ONU pour l'Afghanistan, Deborah Lyons, a jugé que la décision de fermeture «affaiblit la confiance dans l'engagement des talibans». Cela «anéantit encore plus les espoirs des familles d'avoir un meilleur avenir pour leurs filles», a-t-elle tweeté.

Une pierre d'achoppement

Cette rentrée des filles dans le secondaire suivait celle des garçons, ainsi que des filles mais uniquement dans le primaire, qui avaient eux été autorisés à reprendre les cours, deux mois après la prise de Kaboul par les talibans en août dernier. Beaucoup craignaient que les nouveaux maitres du pays n'interdisent à nouveau l'école pour les filles, comme ils l'avaient fait lors de leur premier règne, de 1996 à 2001. La communauté internationale a fait du droit à l'éducation pour tous une pierre d'achoppement dans les négociations sur l'aide et la reconnaissance du régime islamiste. Plusieurs pays et des organisations ont proposé de rémunérer les enseignants.

Mercredi, des élèves d'un lycée de Kaboul ont brièvement manifesté après avoir dû quitter leur établissement, selon des témoins et des militantes féministes. «Elles sont parties quand les talibans sont arrivés et leur ont dit de rentrer chez elles. C'était une manifestation pacifique», a déclaré à l'AFP un commerçant.

Avant la volte-face des talibans, des filles interrogées par l'AFP à l'ouverture des écoles se disaient «heureuses» de revenir en classe et remerciaient même les talibans. «Quand je suis arrivée, j'ai vu que les portes de l'école étaient ouvertes et que toutes les élèves venaient, cela m'a rendue très heureuse, et puis je suis venue saluer mes professeurs», se réjouissait Sadaf, élève de 16 ans du lycée Zarghona à Kaboul.