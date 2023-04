Carnet rose: Les larmes et l'humiliation balayées: Sarah Lopez a accouché

Mi-mars 2022, Sarah Lopez pleurait toutes les larmes de son corps, quittée par Tom Brusse lors d’un appel vidéo diffusé dans la version espagnole de «Secret Story». Elle est ensuite tombée dans une profonde dépression et craignait d'avoir du mal à sortir la tête de l'eau.

Un peu plus d'un an plus tard, la candidate de téléréalité a semble-t-il complètement rayé cet épisode de sa vie: elle a en effet accouché d'une petite fille jeudi. Un bébé qu'elle a conçu avec son nouveau compagnon, rencontré l'été dernier.