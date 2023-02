Bande dessinée: Les lecteurs de Spirou deviennent les héros

Spirou n’en finit pas de se décliner en nouvelles aventures et nouvelles séries. La dernière en date, «Les amis de Spirou», présente la grande originalité de mettre en avant les lecteurs et non pas le groom lui-même. «J’ai voulu me démarquer de ce qui existe déjà», explique JD Morvan, l’un des scénaristes. Les héros sont de jeunes enfants qui attendent chaque semaine la publication du Journal de Spirou.