Concert au Luxembourg: Vingt ans après, les Libertines gardent toute leur énergie

20 ans, l’âge de la jeunesse et de l’insouciance. Cette description correspond toujours au groupe The Libertines, dont la tournée des 20 ans du premier album, «Up the bracket», est passée par l’Atelier. Pour l’occasion, la salle de la capitale était pleine de spectateurs enthousiastes. Ils ont beaucoup bougé sur les tubes comme «Time for heroes» le titre «Up the bracket», qui a donné son nom au premier album.

Le plan musical des rockeurs était simple: les Libertines ont joué toutes les chansons de «Up the bracket», dans l’ordre. En commençant donc par «Vertigo», avant d’enchaîner jusqu’au rugissant «I get along». La sortie de scène des Britanniques a évidemment été suivie d’un rappel, après lequel neuf autres titres ont été joués, dont les mythiques «What became of the likely lads» et «Can’t stand me now».

Trois ans après leur premier passage au Luxembourg, dans la même salle, les deux chanteurs ont changé. Carl Barât a coupé ses cheveux, tandis que Pete Doherty a pris quelques kilos. Pour le reste, ils gardent la même énergie, se relayant au micro, affichant une complicité et même une complémentarité au niveau des timbres de voix. Ils ont beaucoup communiqué avec le public, le faisant participer et offrant un béret, des fleurs, etc. Le public a même eu droit à une demande en mariage (acceptée) lorsque deux fans sont montés sur scène!