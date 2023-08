Mort d'une icône: Geneviève de Fontenay: «Après la guerre, je me suis installée à Rodange»

Rodange ne ressemblait certainement pas au Rodange d'aujourd'hui, mais c'est celui qu'avait connu Geneviève de Fontenay. L’ancienne présidente de la société Miss France, qui s'est éteinte mercredi à l'âge de 90 ans , avait rappelé, en 2017 au Parisien, qu'elle avait passé un temps de sa vie au Luxembourg. «Après la guerre, je me suis installée à Rodange, avant d'aller étudier ensuite chez les sœurs à Metz», racontait celle devenue ensuite un personnage emblématique en France. «À cette époque, je ne savais même pas que Miss France existait!», s'amusait alors la dame au célèbre chapeau.

Cette interview-confidence, elle l'avait accordée en juillet 2017, alors que le Tour de France cycliste passait par la Meurthe-et-Moselle et Longwy, sa ville natale en 1932. «C'était le pays de la métallurgie et des hauts-fourneaux. J'ai vécu au milieu des gueules rouges, rappelait Geneviève de Fontenay, il y a tout juste six ans. L'existence était difficile, mais les gens étaient logés par les entreprises. La qualité de vie était quand même meilleure qu'aujourd'hui».