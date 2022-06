Au Luxembourg: Quels sont les meilleurs endroits pour se baigner au Luxembourg?

Les lacs

Au cœur de son parc naturel, le lac de la Haute-Sûre, au nord-ouest, est non seulement le plus grand réservoir d’eau potable du pays, mais aussi un immense lieu de plaisance avec six points de baignade et des pentes herbeuses où étaler sa serviette. Les barbecues ne sont autorisés qu’aux endroits désignés, à savoir au Fuussefeld, à Insenborn. Et des food rucks sont à trouver au Fuussefeld et à Lultzhausen.