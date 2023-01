Au Brésil : Les lieux de pouvoir sous contrôle après l'assaut des bolsonaristes

«Les putschistes qui ont promu la destruction des propriétés publiques à Brasilia sont en train d'être identifiés et seront punis. Demain nous reprenons le travail au palais de Planalto. Démocratie toujours», a tweeté le chef d'État de gauche, qui a inspecté les bâtiments saccagés à son retour à Brasilia, tard dimanche soir. Après plusieurs heures de chaos, les forces de l'ordre ont repris le contrôle des bâtiments envahis par des centaines de manifestants anti-Lula et arrêté plus de 200 personnes, selon le ministre de la Justice et de la Sécurité, Flavio Dino.