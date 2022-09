Football – Ligue des nations: Les Lions rouges ont encore des objectifs en tête face à la Lituanie

Les équipes ayant terminé premières des quatre groupes de la Ligue C de la Ligue des nations disputeront un barrage qualificatif pour le championnat d’Europe. En cas de qualification d’une de ces équipes via les éliminatoires de l’Euro 2024, le meilleur deuxième de la Ligue C serait alors repêché pour jouer le barrage avec les trois autres équipes.

«Ce sont des combattants, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là»

«Pour moi, notre plus mauvais match a été celui en Lituanie, estime le sélectionneur. Au niveau de l’utilisation du ballon, on n’était pas à notre meilleur niveau, même si on a gagné (0-2). L’équipe de Lituanie c’est athlétique, ça travaille, et ça fait beaucoup de fautes. Ce sont des combattants, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il faudra mettre du rythme et être efficace sur les occasions de but que l’on va se créer».