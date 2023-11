Football: Les Lions rouges vont jouer le coup à fond

«Dans le football on ne sait jamais, explique le sélectionneur, Luc Holtz. Tant que mathématiquement nous avons une chance, nous voulons la jouer à fond. Avant le dernier match, j’aimerais être dans un scénario où nous sommes à 14 points et la Slovaquie toujours à 16. Dans cette configuration, les émotions entreraient en jeu».

Auteur d’un gros match en Bosnie-Herzégovine où il s’était imposé (0-2) en juin, le Grand-Duché pourrait profiter des absences d’Edin Dzeko, libéré, et de Miralem Pjanic et Sead Kolasinac, blessés. «C’est plus difficile de prévoir ce qu’ils vont mettre en place car on connaît les qualités de joueurs comme Dzeko ou Pjanic. Là, il y aura des jeunes joueurs qui auront envie de se montrer», souligne Holtz.