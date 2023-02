Les logements consomment encore trop d’énergie

«Le parc immobilier est trop ancien», réagit la députée écologiste Semiray Ahmedova, après la publication d’une étude de l’institut Eurostat sur les performances énergétiques des logements. Or, avec des émissions de 1,6 tonne de gaz à effet de serre par an et par habitant, selon des données de 2021, le Grand-Duché se classe… dernier au sein de l'UE! Les écarts sont gigantesques, puisque le Luxembourg se trouve très loin du leader suédois (25 kg) et même de l’avant-dernier, la Belgique (1,4 tonne).