Au Luxembourg: Les logements insalubres trop souvent dans l'ombre

«Sans préjudice des attributions et compétences des médecins-inspecteurs et de la Police grand-ducale, le bourgmestre est compétent pour contrôler les dits logements et chambres pour vérifier le respect des critères prévus par la loi». C’est lui décide si ses services compétents procèdent à une descente sur les lieux pour contrôler le respect de la loi. Le contrôle d’un logement ou d’une chambre a lieu entre 8 h et 18 h et l’exploitant ou le propriétaire en est informé au moins un jour avant celui du contrôle.