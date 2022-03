Générosité au Portugal : Les loges VIP d'un stade deviennent des chambres pour réfugiés

Une vingtaine de réfugiés ukrainiens ayant fui la guerre dans leur pays ont été accueillis mercredi soir à Leiria, dans le centre du Portugal, où ils ont été installés dans les loges d'un stade de football.

«Je remercie tous les pays européens qui viennent en aide à notre peuple», a confié à son arrivée Alla, une réfugiée ukrainienne, à l'AFPTV. Après quatre jours de voyage, ce groupe composé de femmes et d'enfants originaires du centre de l'Ukraine, à environ 200 km de Kiev, ont été accueillis avec émotion par des membres de la communauté ukrainienne vivant déjà dans la région de Leiria.

Pour venir en aide à ces réfugiés, les pouvoirs locaux ont décidé de transformer une vingtaine de loges du stade municipal, qui avait déjà servi de centre logistique pendant la pandémie de Covid-19, en chambres d’accueil jaunes et bleues aux couleurs de l'Ukraine, avec vue imprenable sur la pelouse du terrain de football.

«On est très content de cette transformation et, surtout, de voir la joie des familles qui arrivent et qui trouvent un peu de confort», a commenté le maire de Leiria, Gonçalo Lopes. Bâti pour l'Euro-2004, le stade de Leiria accueille peu d'évènements sportifs et la municipalité avait même tenté de le vendre en 2011, mais aucun intéressé ne s'était manifesté.