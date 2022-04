Festival de musique: Les looks les plus dingues de Coachella

Annulé à deux reprises à cause de la pandémie, Coachella, le célèbre festival de musique californien, était de retour le week-end du 15 au 17 avril et se poursuivra du 22 au 24 avril. L’occasion pour les festivaliers et les festivalières de laisser libre cours à leur créativité et de proposer des tenues originales. Florilège.