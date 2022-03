Obésité : Les Lorrains grossissent

LORRAINE - La Région Lorraine est la deuxième la plus touchée par l'obésité en France, derrière le Nord-Pas-de-Calais. L'alimentation ne serait pas étrangère à cet état des lieux...

Avec plus de 100 000 personnes interrogées, il ressort que l'obésité touche 17% de la population lorraine, contre 11% des Français en moyenne et 18% des habitants du Nord. En cause, des habitudes alimentaires moins saines dans le Nord et l'Est de la France que dans le Sud.

Sur les rives de la Méditerranée, on mange plus de légumes qu'ailleurs, dans l'Est on consomme plus de beurre et de charcuterie.