Finale du championnat de NBA : Les Los Angeles Lakers conservent leur titre

Les Lakers ont remporté leur seizième titre de champion NBA en battant leur grand rival des Boston Celtics (83-79) dans le dernier match de leur finale, jeudi en Californie.

Boston a mené 40 à 34 puis 57 à 53 à l'entame du quatrième quart temps avant que les Lakers ne l'emportent grâce aux omniprésents Kobe Bryant (23 points) et Ron Artest (20 points) . Le mythique entraîneur Phil Jackson remporte lui son onzième titre NBA, un record. Jeudi, il a gagné son 225e match de play-offs, une marque atteinte par aucun autre entraîneur dans aucun des quatre grands sports américains.

Les Lakers ont été moins dominants que l'année dernière avec huit défaites de plus en saison régulière. Mais ils ont répondu présent au bon moment, en play-offs, où ils ont successivement écarté Oklahoma, Utah, Phoenix avant le bouquet final face à Boston. Leur affrontement a été l'un des plus beaux de l'histoire, marqué par un énorme engagement physique et du suspense jusqu'au bout. Le tout premier titre des Lakers remonte à 1949, il y a 60 ans, alors que la franchise était encore basée à Minneapolis dans le Minnesota.