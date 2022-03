Biodiversité – Les loups sont à nouveau protégés aux Etats-Unis

Biodiversité : Les loups sont à nouveau protégés aux États-Unis

Il est désormais interdit de chasser le loup gris dans 44 États américains. La décision d’un juge fédéral, jeudi, annule une mesure de l’administration Trump.

Les loups gris sont à nouveau une espèce protégée dans la majeure partie des États-Unis, après la décision, jeudi, d’un juge fédéral de Californie, qui revient ainsi sur une mesure de l’administration Trump. Le service américain de gestion et de préservation de la faune «n’a pas pris en compte de façon adéquate les menaces qui pèsent sur les loups en dehors des populations principales dans les régions des Grands Lacs et au nord des montagnes Rocheuses en retirant la protection à l’espèce entière», a indiqué le juge Jeffrey White, dans sa décision.

En octobre 2020, l’administration Trump avait en effet décidé de retirer aux loups gris leur statut d’espèce protégée, mis en place dans les années 1970, après leur quasi-extinction aux États-Unis. Depuis l’entrée en vigueur de cette décision en janvier 2021, le nombre de loups abattus dans certains États avait explosé, comme dans le Wisconsin, où plus de 200 loups ont été tués en moins de trois jours, forçant les autorités à mettre un terme à la saison de chasse plus tôt que prévu.

Selon le jugement de jeudi, il est désormais interdit de chasser le loup dans 44 États et ceux qui s’en prennent à ces bêtes risquent des amendes ou de la prison. «C’est une victoire cruciale pour les loups gris et pour tous ceux qui apprécient la nature», a estimé dans un communiqué, Jamie Rappaport Clark, présidente de Defenders of Wildlife, l’une des associations qui a combattu en justice la mesure de l’administration Trump.