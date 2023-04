Immobilier au Luxembourg: Les loyers explosent, les prix à la vente en nette baisse

Avec une demande en berne , liée notamment aux taux d'intérêt de plus en plus élevés, les prix des logements sont devenus un peu moins inabordables au premier trimestre 2023, selon des données compilées par atHome.lu. En effet, sur les trois premiers mois de l'année, les prix de vente annoncés au niveau national ont chuté de 5,1% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Dans l'ancien, les prix ont baissé de 3,6% et dans le neuf, ils se sont effondrés de 7,4%.

Par type de logements, la baisse est de 5% pour les appartements et 5,2% pour les maisons. Et elle est quasiment généralisée dans toutes les régions du pays. Ainsi, dans le centre, qui comprend la capitale, les maisons sont en baisse de 9%, les appartements de 4,9%. Comptez tout de même 1,04 million d'euros pour acheter un logement. Dans l'ouest, les appartements perdent 1,4%, les maisons 9,8%, pour un tarif qui dépasse encore légèrement le million d'euros.

Seule exception à cette tendance à la baisse: les maisons du nord du Luxembourg, dont le prix a augmenté de 10,2%. S'y loger devient plus cher que dans le sud (767 211 euros en moyenne dans le nord, 750 006 euros dans le sud). Acheter un logement dans l'Est revient à 908 802 euros en moyenne.

Plus de 2 000 euros de loyer dans l'Ouest et le Centre

Mais le recul de la demande pour l'achat se traduit aussi par une augmentation de la demande de logements à la location. Conséquence: les loyers se sont envolés de 8,7% au niveau national, selon atHome. Dans le détail, le loyer des appartements a grimpé de 8,3%, celui des maisons de 11,8%. Là encore, la tendance est quasi générale, à l'exception des appartements dans l'Est (-1,6%) et des maisons dans le sud (-1,4%).

Les hausses les plus spectaculaires concernent les maisons dans le Centre (+15,1%), et surtout dans le Nord (+19,7%!). Louer dans le Nord revient toutefois toujours moins cher qu'ailleurs au Grand-Duché, avec un loyer de 1 384 euros par mois en moyenne. Le Sud affiche des loyers à 1 564 euros. Dans l'Est, il faut compter 1 729 euros par mois. L'Ouest est à 2 005 euros et le Centre est le secteur le plus cher pour les locataires, avec 2 118 euros par mois à verser en moyenne. AtHome remarque que les loyers affichent de fortes hausses depuis la mi-2022.