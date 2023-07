Immobilier au Luxembourg: Les loyers explosent: comptez entre 1 388 et 2 179 euros

En moyenne nationale, les loyers ont augmenté de 11,5% au deuxième trimestre par rapport au deuxième trimestre 2022. Le tarif au mois des appartements grimpe de 11,2%, celui des maisons de 13,4%. Avec des disparités régionales. Ainsi, dans l'Est du pays, les loyers pour une maison explosent littéralement de… 19,8%! Ceux des appartements grimpe de 9,1%. Le tout porte le loyer moyen dans l'Est à 1 781 euros par mois.

Les prix à la vente en chute libre

Dans l'Ouest, où il faut débourser en moyenne 1 950 euros par mois pour se loger, la hausse des loyers pour les appartements reste modérée, à +3,3%, mais le prix des maisons s'envole de 16,5%. La région Centre, avec la capitale, reste de loin la plus chère, avec des loyers en moyenne de 2 179 euros par mois, en hausse de 13% pour les appartements et 11,6% pour les maisons.

Le Nord reste la région la plus abordable (ou la moins inabordable), avec des loyers en moyenne à 1 388 euros par mois. Enfin, pour vivre dans le sud, il vous en coûtera 1 618 euros par mois, 11% de plus que si vous aviez emménagé au deuxième trimestre 2022. À ce rythme, pas sûr que les listes d'attente de candidats locataires auprès du Fonds du logement se vident de sitôt…

À la vente, au contraire, les prix continuent à s'effondrer, confirmant une tendance déjà perçue précédemment. En moyenne nationale, les prix chutent de 7,5%. Dans le détail, les appartements se vendent 7,1% moins chers qu'un an plus tôt. Pour les maisons, la baisse s'établit à 8,1%. Et la chute concerne aussi bien le neuf que l'ancien et est importante dans toutes les régions.