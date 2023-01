Insolite aux Etats-Unis: Les lumières de ce lycée sont allumées nuit et jour depuis 2021

Insolite aux États-Unis : Les lumières de ce lycée sont allumées nuit et jour depuis 2021

Contraint d’avoir les lumières allumées nuit et jour depuis un an et demi à cause d’un problème informatique insoluble, un lycée aux États-Unis devrait enfin pouvoir tourner l’interrupteur le mois prochain, selon les médias américains. Les derniers travaux «sont reprogrammés pour février», a déclaré lundi Aaron Osborne, un responsable du lycée Minnechaug Regional, dans une interview à la chaîne NBC.