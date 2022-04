France : Les lunettes de Delphine Jubillar livrent leur vérité

Selon des experts, les lunettes retrouvées au domicile de l’infirmière ont été cassées sous l’influence d’une force extérieure. Ce rapport fragilise encore la défense de son mari.

L’expertise accrédite la thèse d’une violente dispute entre Delphine Jubillar et son mari le soir de sa disparition.

Cela fera bientôt un an que Cédric Jubillar a été mis en examen et incarcéré pour meurtre aggravé. Depuis le début de l’enquête, deux hypothèses s’opposent pour expliquer la disparition de Delphine, introuvable depuis décembre 2020. Les avocats de la défense pensent que la trentenaire s’est volatilisée de son plein gré, ou qu’elle a été la victime d’une tierce personne. L’accusation, elle, tente de trouver la preuve irréfutable qui appuiera sa thèse: Cédric Jubillar a tué sa femme parce qu’elle voulait le quitter pour autre un homme.

Une nouvelle expertise technique vient appuyer cette version, rapporte Le Parisien . Cette analyse concernait les lunettes de l’infirmière alors âgée de 33 ans. Elles ont été retrouvées au domicile du couple, cassées et séparées: une branche trônait sur la table de la cuisine, l’autre gisait par terre, derrière le canapé. En examinant les lunettes de Delphine Jubillar, les experts ont conclu que «les dommages observés (…) sont la conséquence d’efforts dynamiques (…), appliqués de l’extérieur vers l’intérieur». Autrement dit, une force extérieure a cassé ces lunettes.

Ces conclusions accréditent la thèse d’une violente dispute ayant éclaté au sein du couple le soir de la disparition de l’infirmière. Rappelons que le fils des Jubillar a raconté aux juges avoir vu et entendu ses parents se disputer et s’empoigner dans le salon. Et que des voisines assurent avoir entendu «des cris d’effroi, des cris de femme», ce soir-là. Cédric Jubillar, lui, a toujours nié l’existence de cette dispute, expliquant que les lunettes de Delphine «étaient cassées depuis un moment». Les experts, pour leur part, affirment que la paire de lunettes de l’infirmière était «inutilisable» dans cet état.