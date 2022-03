Le pire reste à venir mais... : Les Luxembourgeois gardent le moral

LUXEMBOURG - C’est ce qui ressort des derniers indicateurs de l’Eurobaromètre de cet automne: les habitants du Grand-Duché sont conscients de traverser la tourmente économique mais restent confiants.

78% des Luxembourgeois restent optimistes : un chiffre plus élevé quae dans l’UE (66%) et 77% estiment que la situation globale économique du pays est bonne (contre 23% dans l’UE). Pourtant, ils se doutent que l’orage n’est pas vraiment passé puisque 34% pensent que la situation sera globalement pire dans les 12 mois à venir (contre 33% pensent qu’elle sera meilleure et 29% qui pensent qu’elle n’aura pas changé) et côté emploi, pas mieux puisque que 61% pensent que l’orange n’est pas passé (contre 35% que le pire et derrière le Luxembourg). Près de 6 personnes sur 10 auraient même du mal à boucler leurs fins de mois.

Quand on leur demande quelle est la priorité du pays, les Luxembourgeois répondent le chômage (52%) puis la situation économique du pays (29%), l’inflation (24%) et le logement (21%). Mais quand on leur demande leurs propres préoccupations, c’est l’inflation qui arrive en tête (28%) puis le chômage (20%), le système éducatif (17%) puis le logement (14%) et le système de santé (13%).

Et pour trouver des solutions, c’est vers l’Europe que les Luxembourgeois se tournent puisqu’ils sont 34% à penser que c’est cette institution qui pourra les sortir de la crise contre 20% au gouvernement et au G20, 8% aux États-Unis et 9% au FMI. Ils restent d’ailleurs très confiants quant aux bénéfices qu’ils ont tiré de l’adhésion à l’UE: pour 74%, c’est une bonne chose, contre 52% au niveau européen.