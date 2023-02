Trophées FIFA The Best: Les Luxembourgeois ont voté Messi

Lionel Messi a reçu lundi soir le trophée The Best décerné par la FIFA au meilleur joueur de l'année 2022, et le Luxembourg n'y est pas pour rien. Consultés comme tous les sélectionneurs et capitaines des équipes nationales, Luc Holtz et Laurent Jans ont placé l'Argentin en tête de leurs suffrages. Ils ont d'ailleurs voté pour le même podium, plaçant Kylian Mbappé en deuxième position et Luka Modric en troisième.