Connexion à Internet : Les Luxembourgeois parmi les meilleurs surfeurs

LUXEMBOURG - En 2009, 87% des foyers luxembourgeois étaient raccordés à Internet. Une couverture qui les place juste derrière les Pays-Bas (91%) et au même niveau que la Suède.

Et si les 16-74 ans aiment surfer et se connectent depuis la maison (96%), sur leur lieu de travail (47%) ou sur leur lieu d’études (11%) c’est de plus en plus sur des appareils mobiles puisqu’ils ne sont plus que 74% à surfer sur des postes fixes (contre 91% en 2005). Les GSM mais aussi les ordinateurs portables sont désormais prisés pour surfer en dehors de chez soi: la part des ordinateurs portables en tant que moyen de connexion a augmenté de 11% en une année et atteint 69% en 2009 (37% en 2005).