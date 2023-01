Selon une étude: Les Luxembourgeois passent la moitié de leur journée assis

Au Luxembourg : Les résidents passent la moitié de leur journée assis

LUXEMBOURG – Une étude publiée par le Luxembourg Institute of Health montre que les habitants du Grand-Duché sont inactifs, en moyenne, 12 heures par jour.

En moyenne, les résidents luxembourgeois passent 12 heures par jour assis. C'est une des données de l'étude relayée ce mercredi par le Luxembourg Institute of Health (LIH). Ses chercheurs se sont penchés sur les activités physiques des habitants du Grand-Duché. Quelque 1 100 personnes ont été équipées d'un «accéléromètre» pour mesurer leur activité physique.

Et il en ressort que 98% des résidents respectent les recommandations de l'OMS en matière d'activités physiques, à savoir entre 150 et 300 minutes d'activité physiques modérée et 75 à 150 minutes d'activité physique intense par semaine, ce qui place le Grand-Duché parmi les pays où on se bouge le plus. Paradoxal? Pas forcément, répondent les chercheurs.

Les hommes plus sédentaires

En effet, seules les périodes d'activité physique de plus de dix minutes de suite sont considérées comme valables. En prenant ce paramètre en compte, on tombe à 25% de la population qui respecte les recommandations et, donc, les trois quarts des habitants du pays qui ne se bougent pas assez. D'autant que les périodes sédentaires sont plus longues. Elles durent plus d'une heure dans un quart des cas, contre 6 à 10% dans d'autres pays de l'Union européenne.

L'étude montre aussi que les femmes pratiquent plus une activité physique de faible intensité et les hommes sont plus sédentaires, mais pratiquent plus une activité physique d'intensité élevée. Si les jeunes se bougent beaucoup, l'activité physique diminue avec l'âge. Enfin, les anciens fumeurs sont plus actifs que les personnes qui n'ont jamais fumé.

Et vous, vous vous bougez assez?

