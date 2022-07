Tennis: Les Luxembourgeois Rodesch et Knaff sacrés en double à Esch

Le titre pour Chris Rodesch et Alex Knaff. Les deux Luxembourgeois ont remporté ce samedi le Future d’Esch en double en s’imposant face à leur compatriote Raphael Calzi associé à l’Allemand Marlon Vankan (6-1, 6-4). Meilleure dans tous les compartiments du jeu sur la terre battue eschoise, la paire 100% luxembourgeoise a maîtrisé la partie.

Malgré deux breaks concédés sur le service d’Alex Knaff dans le deuxième set, les deux hommes sont parvenus à plier l’affaire. «On a eu une petite baisse de régime car on maitrisait bien le match, même en ne jouant pas notre meilleur tennis. À la fin, on a voulu terminer le travail quitte à ne pas mettre la manière», a analysé Alex Knaff qui avait quelques douleurs à la cheville en fin de rencontre.

Dix victoires de suite en double

Les deux Luxembourgeois s’offrent donc un second tournoi Future après celui de Duffel (Belgique), le mois dernier. Également associés en Coupe Davis, les deux licenciés du TC Schifflange ont remporté les dix doubles qu’ils ont disputés ensemble, sans concéder le moindre set. « Je pense que le service nous aide beaucoup. Avec de la confiance au service on peut prendre plus de risques, ce qui correspond à notre jeu », souligne Chris Rodesch.