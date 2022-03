Les Luxembourgeois sont heureux

Selon l’Eurobaromètre, 94% des habitants du Grand-Duché sont satisfaits de la vie qu’ils mènent et près de la moitié d’entre eux s’attendent à ce que leur situation personnelle s’améliore.

Le sondage Eurobaromètre réalisé par la Commission européenne à l'automne 2007, fait le point sur la vie des citoyens et la perception que ceux-ci en ont.

La vie économique les préoccupe: l’inflation reste le problème de plus important (38% des personnes interrrogées) puis viennent le logement (34%), le chômage (32%), le système éducatif (23%) et l’immigration (12%).

Pour 81% des Luxembourgeois, la situation économique du pays est bonne et pour 55% des répondants, la situation du marché du travail est bonne (+ 12 points depuis l'automne 2006).