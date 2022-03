Etude européenne – Les Luxembourgeois sont parmi les plus sportifs

Étude européenne : Les Luxembourgeois sont parmi les plus sportifs

LUXEMBOURG - Une étude européenne sur la pratique sportive démontre que les résidents luxembourgeois tirent leur épingle du jeu comparé au reste des Européens.

Plus réguliers, plus assidus et plus engagés dans la pratique d'un sport, les Luxembourgeois apparaissent comme les bons élèves de la classe de gym européenne. C'est du moins ce qui ressort d'une enquête Eurobaromètre publiée lundi par la Commission européenne.