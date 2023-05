Recensement: Les Luxembourgeois sont plus vieux que les étrangers

Vincent Lescaut/L'essentiel

L'âge moyen de la population du Luxembourg est de 39,7 ans, selon les nouveaux résultats du grand recensement décennal de 2021, publiés lundi par le Statec. Mais il y a une nette différence entre les citoyens luxembourgeois et les résidents étrangers. Avec 41,3 ans en moyenne, les grand-ducaux ont 3,4 ans de plus au compteur que les étrangers, âgés en moyenne de 37,9 ans. L'écart tend toutefois à se resserrer: en 2011, lors du précédent recensement, les étrangers étaient 6 ans plus jeunes que les Luxembourgeois.

En regardant d'un peu plus près la pyramide des âges du pays, on constate aussi des différences. Ainsi, parmi les moins de 24 ans, les Luxembourgeois sont un peu plus nombreux que les étrangers. Le nombre de résidents originaires d'autres pays baisse d'ailleurs drastiquement dans la tranche d'âge 18-22 ans, au moment de partir faire ses études.

Retour au pays pour la retraite

Ensuite, entre 25 et 54 ans, les étrangers sont nettement plus nombreux dans le pays que les Luxembourgeois, particulièrement autour de la quarantaine, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, selon les données du Statec. «Cela montre bien qu'au Luxembourg, l'immigration est due essentiellement à des raisons professionnelles», analyse l'institut statistique.

Ensuite, à partir de 56 ans, les Luxembourgeois sont à nouveau plus nombreux et creusent l'écart au fil des ans, les populations étrangères étant de moins en moins nombreuses. Ce qui peut s'expliquer par un retour au pays d'origine une fois arrivé à la retraite. Mais certains étrangers se sentent bien chez nous et y restent. Ainsi, 17% des résidents allemands, belges et italiens sont âgés de 65 ans et plus.

La pyramide des âges au Luxembourg, avec à gauche, le nombre d'hommes et à droite le nombre de femmes, pour chaque âge. En clair, les habitants luxembourgeois du pays, en foncé les résidents étrangers. Statec

