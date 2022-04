Nico Braun: «Les Luxembourgeois sont tournés vers l'Allemagne»

«L'essentiel»: De quel but vous rappelez-vous en premier lorsqu'on évoque votre carrière?

Nico Braun: Je ne me rappelle pas d'un but mais de quatre. C'était lors d'un Metz-Saint-Étienne (en 1973) lorsque j'ai eu la chance de marquer un quadruplé à mon ami Ivan Curkovic, le gardien de Saint-Étienne. C'est ce qui m'a fait connaître en France.

Le FC Metz est le plus Luxembourgeois des clubs français, est-ce que c'était déjà le cas à votre époque?

Quel regard portez-vous sur les jeunes Luxembourgeois passés par le FC Metz récemment?

Depuis le départ de Laurent Jans et de Vincent Thill, il n'y a plus de Luxembourgeois à Metz. Les jeunes qui passent par Mondercange (le centre de formation de la Fédération Luxembourgeois de football) sont essentiellement tournés vers l'Allemagne. Quand on veut faire une carrière de footballeur professionnel, je pense que le FC Metz est aussi une bonne solution.