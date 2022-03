Les Luxembourgeois très optimistes pour leur retraite

Et ils ont raison! Les résidents touchent en moyenne 80% de leur salaire de fin de carrière une fois à la retraite, révèle une étude Axa.

Les résidents luxembourgeois ne savent pas grand-chose de leur retraite mais sont très confiants quant à leur train de vie après la vie active. En effet, 62% des actifs estiment que leurs revenus seront suffisants, ce qui place le Grand-duché à la troisième place mondiale, selon une étude menée par Axa et présentée aujourd’hui.

75% des résidents se disent très mal informés sur leurs retraites. Ils ne s’inquiètent pas, la preuve: les actifs s’y préparent plus tard que la moyenne européenne, à 34 ans au lieu de 32.

Mais beaucoup pensent qu’une réforme des retraites va bientôt être nécessaire. Malgré l’allongement de la durée de cotisation et la baisse attendue des revenus, retraite reste synonyme de famille, hobbies et surtout voyages pour 68% des actifs. Très peu y associent vieillesse, maladie et dépendance.