Les lycéens aplanissent le terrain entre leurs pairs

LUXEMBOURG - Ce mercredi après-midi, 97 jeunes de différents lycées

recevront leur

certificat de

médiateur scolaire.

Les médiateurs, eux, sont au nombre de neuf. Ont entre 13 et 15 ans et se sentent «un peu nerveux», concède la jeune Annmarie, mais ont l'air bourrés d'énergie. Ils ont suivi une formation à raison de deux heures par semaine. Durant laquelle ils ont imaginé des situations de conflits à base de vol de Coca-cola pour en faire des jeux de rôle. Et ils brandissent les règles du médiateur dûment apprises. La plus difficile sera sans doute de ne pas donner de solution à leurs pairs. «La solution au conflit doit venir des protagonistes eux-mêmes», conclut le groupe.