Culture – Les lycéens dans la peau de comédiens aux Rotondes

Les lycéens dans la peau de comédiens aux Rotondes

LUXEMBOURG - Une pièce sur les voyages temporels aux Rotondes a été créée, montée et est jouée par des ados.

«Je suis timide. La scène me donne le trac, alors je ne me pensais pas capable de jouer une cheffe donnant des ordres», relate Amélie, 13 ans, du Lycée Josy-Barthel de Mamer. Pourtant, c’est avec brio et autoritarisme que sous les traits du Dr McCall elle dirige des scientifiques testant le voyage temporel sur des cobayes campés par des camarades.