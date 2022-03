«Expérience Musée» : Les lycéens invités dans les musées de la capitale

LUXEMBOURG - Toute cette semaine, les musées de la Ville ouvrent leurs portes aux lycéens.

Les élèves du Lycée technique des arts et métiers passent de très bons moments au Mudam.

«L'idée des ateliers n'est pas de réussir à tout prix, mais d'essayer», explique Philippe Nathan, l'architecte qui a imaginé les activités proposées au Mudam. Pendant que les plus âgés construisaient des structures issues de leur imagination avec des tuyaux en plastique, les plus jeunes calculaient, mesuraient et découpaient des couvertures de survie pour réaliser de grandes formes gonflables en 3D à partir de plans.