Festival : Les lycéens vont prendre possession de la Rockhal

ESCH-BELVAL - Les jeunes ont voté pour leurs groupes favoris, qui participeront au festival Screaming Fields.

«On est super contents de jouer sur la scène de la Rockhal. Terminer troisième, c'est vraiment inattendu». Charel et ses camarades du Lycée technique de Bonnevoie ont lancé leur groupe, Los Duenos Del Ska, en août dernier. Et ont directement tenté leur chance pour le festival du Screaming Fields, dont l'affiche est choisie en fonction des votes des lycéens du pays. «On travaille vraiment beaucoup, on a des répétitions tous les week-ends pendant 4 ou 5 heures, et on écrit nous-mêmes nos titres».