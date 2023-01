«Discours de haine absurde»: Les M&M’s inclusifs critiqués: campagne publicitaire retirée

Afin de rendre les M&M’s plus représentatifs, la multinationale américaine Mars Inc. a troqué, l’année dernière, les talons aiguilles de l’une des pastilles en chocolat pour une paire de baskets et a ajouté de nouveaux personnages féminins au groupe. La raison: la marque souhaitait s’engager davantage «en faveur d’une société diversifiée et inclusive», comme l’écrivait alors le groupe. Une décision qui n’a pas fait l’unanimité.