Législatives en France : Les macronistes perdent la majorité absolue

La coalition macroniste Ensemble! a largement perdu la majorité absolue de 289 sièges à l'Assemblée nationale à l'issue du second tour des législatives dimanche.

La coalition macroniste Ensemble! a largement perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale aux législatives dimanche, face à l'alliance de la gauche unie Nupes qui devient la principale force d'opposition et à une très forte percée du Rassemblement national, selon les premières estimations des sondeurs.

Ensemble! (LREM, MoDem, Agir et Horizons) recueille de 200 à 260 sièges, la Nupes de 150 à 198 sièges, le RN de 60 à 102 sièges et la droite LR/UDI 45 à 80 sièges, selon les estimations de cinq instituts de sondages.

Percée historique du RN

Ce scrutin, le 4e en deux mois après la présidentielle, a été boudé par les Français. Le taux d'abstention devrait atteindre entre 53,5% et 54%, en hausse de plus d'un point par rapport au premier tour (52,49%), selon les instituts de sondage. Elle n'atteindra toutefois pas le record du second tour de 2017 (57,36%).