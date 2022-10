Cambriolages au Luxembourg: Les magasins de vélos sont pillés par les voleurs

Les vols de vélos se multiplient au Luxembourg, et le phénomène prend malheureusement de l'ampleur. Fin septembre, à Wemperhardt, à l'extrême nord du Grand-Duché, le magasin Bikerun a été le théâtre d'un nouveau cambriolage. «Un individu est tout d'abord venu en repérage et il a filmé discrètement», explique le gérant, photos à l'appui. «Ils sont ensuite venus voir l'extérieur du magasin. Résultat: une porte fracturée et 20 vélos en moins».

Force est de constater que les posts du même type s'intensifient ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Mi-août, le Giant Store De Vëlosatelier, localisé à Hagen, dans la commune de Steinfort, signalait les mêmes faits. «Le 14 août vers 2h30, les cambrioleurs sont entrés avec une voiture et ils ont pris 18 vélos, pour une valeur totale de 50 000 euros», regrette le propriétaire Philippe Hutmacher. Le constat est tristement identique pour Fréderic Vancraeynest, propriétaire du VF BIKE à Weyler, dans la commune belge d'Arlon. «Dans la nuit du samedi au dimanche 4 septembre, on nous a volé seize vélos pour un total de 70 000 euros», déplore-t-il.

«Tous les vélos ont un numéro de cadre»

Face à cette recrudescence des vols de vélos, les gérants que nous avons rencontrés souhaitent renforcer la sécurité de leurs magasins. Blocs de béton devant la porte, nouvelle alarme et toujours plus de caméras. Géolocaliser les vélos vendus en magasin va également se concrétiser. «C’est en projet, cela permettrait de les retrouver plus facilement», assure Frédéric du VF BIKE. Du coté luxembourgeois, De Vëlosatelier est plus formel: «Le système est commandé».