Les magasins font-ils tourner la clim à plein régime?

Faire des économies d'énergie même en été, c'est possible. L'ASBL Ëmweltberodung Lëtzebuerg recommande de limiter l'utilisation de la climatisation et d'opter pour des moyens plus économes pour refroidir son logement: créer des courants d'air naturels aux heures les plus fraîches, utiliser les plantes d'intérieur comme climatiseur naturel, limiter l'utilisation des appareils qui génèrent de la chaleur aux heures les plus chaudes, utiliser des ventilateurs pour faire circuler l'air et créer une brise rafraîchissante.