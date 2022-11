Au Luxembourg: Les magasins invités à baisser l'éclairage et le chauffage

Éteindre les enseignes extérieures la nuit, baisser la température à 20 °C maximum, diminuer l'intensité lumineuse avant l'arrivée de clients, et ponctuellement l'éclairage des surfaces de vente. Voici quelques recommandations de la Fédération luxembourgeoise de l'alimentation et de la distribution (FLAD) figurant dans son plan de sobriété énergétique.

Dès cet été, des mesures ont été prises dans les centres commerciaux Cloche d'Or et Kirchberg, gérés par Nhood. «Nous devons nous montrer d'autant plus solidaires en veillant à la mise en place d'un certain nombre d'actions comme éteindre les lumières et enseignes en dehors des heures d'ouverture au public, limiter les éclairages d'ambiance en journée, réduire la température dans la galerie. Mais nous avons décidé de maintenir l'éclairage de la décoration de Noël pour préserver a minima l'esprit des fêtes plébiscité par nos clients, mais avec un éclairage 100 % LED», explique Sébastien Mercier, directeur d'exploitation.